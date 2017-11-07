Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ/PDY iltisakı olduğu konusunda haklarında delil elde edilen bir kısmı meslekten ihraç edilen ve bir kısmının da halen aktif görevde olduğu 35 subay ve astsubay hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Muğla merkezli operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor.

Gözaltı kararı alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş ve halen aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı açıklandı.