Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının dün ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktuğunu açıkladı. Erdoğan, "Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek. Gümrüklerdeki yeni sistem her şeyin şeffaf hızlı ve düşük maliyetli izlenmesine imkan veriyor. Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık. Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak. Sizlerin de gördüğü gibi, durmak yok, yola devam. Bu anlayışla çalışan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.