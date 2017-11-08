İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şubesine bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği Narkotimleri tarafından, Beyoğlu’nda yapılan operasyonda, boş arazideki yeşilliklerin arasından 12 adet poşet içerisine koyulmuş yaklaşık 50 kg ot esrar ele geçirildi. Ekiplerin bölgede özel hareket destekli operasyonu sürüyor.
İstanbul'da büyük narkotik operasyonu!
08.11.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şubesine bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği Narkotimleri tarafından, Beyoğlu’nda yapılan operasyonda, boş arazideki yeşilliklerin arasından 12 adet poşet içerisine koyulmuş yaklaşık 50 kg ot esrar ele geçirildi. Ekiplerin bölgede özel hareket destekli operasyonu sürüyor.
Etiketler : istanbul,operasyon,narkotik,haberler,
518025 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518025.aspx
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