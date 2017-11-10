Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu, 272 kişinin yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. 15 Temmuz 2016’da Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutan Vekili olarak görev yaptığını belirten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, şahit olarak dinlendi. Darbe girişimi günü sabahı otobüsle ailesinin bulunduğu Bodrum’a gittiğini belirten Okyar, o akşam çarşıdaki kafeteryada televizyondan eski Boğaziçi Köprüsü’nün askerlerce tek yönlü trafiğe kapatıldığını ve uçakların alçak uçuş yaptığına ilişkin haberleri görmesinin ardından olayları anlamaya çalıştığını dile getirdi. Bu sırada kendisinin de durumu anlamak için telefon trafiği yaptığını belirten Okyar, “Bu telefon trafiğinde eski Yarbay Eryılmaz bana, ‘Sen hainsin, yarın asılacaksın.’ dedi. Ben de bunun üzerine ‘Yarın kimin hain olduğunu, kimin asılacağını göreceksin’ dedim. Telefonu kapattıktan sonra emrindeki komutanları arayarak birliğe gelmemeleri konusunda emir verdim” şeklinde ifade verdi.