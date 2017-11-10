Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün ana yapısını oluşturan mahrem imamlar ve kripto oluşumları birer birer çöküyor. Osmaniye’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalananların verdiği bilgiler doğrultusunda 32 “mahrem imam” ile örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çoğu aktif görevde 48 askerin kimliği tespit edildi. Farklı illerdeki 20 “mahrem imamın” bilgilerinin, ilgili savcılıklarla paylaşıldığı, bunların arasında ağırlıklı öğretmen olmak üzere, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru ve icra müdür yardımcısı gibi görevlerde bulunan kişilerin olduğu öğrenildi. Aynı evde kalan iki mahrem imam askerin birbirlerini tanımadıkları da tespit edildi. Öte yandan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde düzenlenen 7 operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün 9 “mahrem abi”sinin de bulunduğu 105 şüpheliden 21’i tutuklandı. Örgütün, TSK’daki kripto yapılanmasında yer alan üyelerinin “ByLock” kullanmadıkları, FETÖ’nün “mahrem abi”leri hariç kimseyle görüşmedikleri, örgüt mensuplarıyla cep telefonu yerine kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlendi.