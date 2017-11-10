Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümü töreni dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.





DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen ve dünyada başka bir örneği bulunmayan kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi.





Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.









