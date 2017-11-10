Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili polis çalışma başlattı.

PKK SLOGANLARI ATMIŞLARDI



Çalışmalar sonunda PKK lehine sloganlar atan kişilerin Mehmet Eren T., Mustafa T., Salman S., Yaşar İ., Tekin Y., Hamza T., Mesut G., Doğan N., Aziz T. ve Güneş T. olduğu belirlendi.





EVLERİNDEN ALINDILAR



Kimlikleri saptanan şüpheliler, polis tarafından evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde suç unsurları ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aziz T. ve Güneş T. adli kontrol şartıyla salıverilirken; Mehmet Eren T., Mustafa T., Salman S., Yaşar İ., Tekin Y., Hamza T., Mesut G. ve Doğan N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.