Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock'u kullandıkları ileri sürülen farklı meslek gruplarından oluşan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
10.11.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock'u kullandıkları ileri sürülen farklı meslek gruplarından oluşan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : denizli,
518536 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518536.aspx
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