İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir AVM’nin otoparkında bombalarla yakalanan DEAŞ’lılara yönelik operasyonda, 56 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ve bir motosiklet ile 4 teröristi yakalamıştı.
Saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ hücresine mensup 6 teröristler, iki haftalık sorgusunun ardından bugün Çağlayan’da yer alan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi
DEAŞ’lı teröristler adliyeye sevk edildi
10.11.2017 - 17:37 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 28 Ekim tarihinde Bayrampaşa’da bulunan bir alış veriş merkezinde saldırı hazırlığındayken yakalanan radikal terör örgütü DEAŞ üyeleri adliyeye sevk edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir AVM’nin otoparkında bombalarla yakalanan DEAŞ’lılara yönelik operasyonda, 56 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ve bir motosiklet ile 4 teröristi yakalamıştı.
Etiketler : DEAŞ’,
518562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518562.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER