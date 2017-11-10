Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir AVM’nin otoparkında bombalarla yakalanan DEAŞ’lılara yönelik operasyonda, 56 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ve bir motosiklet ile 4 teröristi yakalamıştı.

Saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ hücresine mensup 6 teröristler, iki haftalık sorgusunun ardından bugün Çağlayan’da yer alan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi