Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chicago eyaletindeki örgüte bağlı sözleşmeli okullardan Horizon Science Academy Southwest’te görevli bir kadın öğretmenin, erkek öğrencisi ile birlikte olduğu belirtildi. Skandalın patlak vermesinin ardından olayın yargıya intikal ettiği kadın öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Okul yönetimi söz konusu olayı doğrularken skandalın iki ayrı ajan tarafından soruşturulduğu belirtildi. Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı’ndan Dr. Christopher Murph, “Okul üyelerinden birisinin gerçekleştirdiği suiistimal iddiaları üzerine okul yönetimi 6 Kasım’da iç soruşturma başlattı. Reşit olmayan bir çocuğun olayın içinde yer alması sebebiyle olay Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı ile Chicago Polisine intikal etti. Soruşturma boyunca söz konusu personel ücretsiz idari izne gönderildi” dedi. FETÖ’nün ABD’de 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okulu yönettiği belirtiliyor. Okullarının bazıları yolsuzluktan (FBI) soruşturması geçiriyor