Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları belirlenen Denizli'de 15, Afyonkarahisar'da 13, İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta ise daha önce meslekten ihraç edilen 10 hâfkim-savcı ve avukat, Kayseri'de 7 mahrem örgüt ablası, Adıyaman'da 5 şüpheli, Yalova'da aralarında Yalova Üniversitesi eski Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 üniversite personeli, Samsun'da Amasya mahrem askeri Ö.A. ve eşi A.A., Trabzon'da 2 özel güvenlik görevlisi, Balıkesir'de 1 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon'da 7 polis Kocaeli'de 2 kişi, Muş'ta 1 kişi ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı. FETÖ'nün sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın tarih profesörü olan ağabeyi Şakir Batmaz, Ankara'da tutuklandı. Şakir Batmaz savunmasında kardeşinin FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.

Gözaltındaki ORSAM Başkanı Şaban Karadaş ise serbest bırakıldı.