Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Yapılan bütün icraatları izledik. Mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Fatih Belediyemizi tebrik ediyorum.

Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz. O yıkan zihniyet malum CHP zihniyetiydi.

Onlar bu güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar yıktılar. Biz ise o eserleri yeniden inşaa ediyoruz.

Onlar bıraktılar da bu CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısının ey gençlik? Tüm gençlerimize sesleniyorum, tarihimize sahip çıkacağız.

Bize düşen medeniyetimizin açısından önem taşıyan her esere sahip çıkmaktır.

Fetih bu şehrin fiziksel olarak ele geçirilmesi değil. Asıl Fetih bugün yaptığımız eserlerle bu şehre damgayı vurmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle İstanbul'u yeniden fethediyoruz.

Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların saldırısına uğradı. Başını sokacak evi olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Türkiye bu düzeyi geride bıraktı.

Dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmemeliyiz. Biz yatay mimariye odaklanmalıyız. Şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Çirkin binalarla şehirlerimizin kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizin, yaylalarımızın çirkin binalarla istilasına izin vermemeliyiz.

Ecdat ne kadar zamanda yapmış biz sadece restorasyonunu ne kadar zamanda yapabiliyoruz? Ona bir bakalım.

Geçtiğimiz 15 yılda içeride ve dışarıda tarihimizi ayağa kaldırmanın mücadelesini verdik.

Ayrıntılar geliyor...