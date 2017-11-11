Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havaalanı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tören mangasını selamladı. Bakan Soylu’yu, Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban, Ağrı AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve kamu kurum amirleri karşıladı. Havaalanından Ağrı Valiliğine geçen Bakan Soylu burada Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan valileri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

Vali Elban ile birlikte Şeref Defterini imzalayan Bakan Soylu daha sonra Valilik’te bulunan Ahmedi- Hani Toplantı salonunda 5 ili kapsayan ‘Teröristlerle Mücadele Harekâtının Değerlendirilmesi’ toplantısına katıldı. Bakan Soylu’nun başkanlığını yaptığı toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Valisi Rahmi Doğan, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve askeri yetkililer katıldı. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.