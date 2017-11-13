Çavuşoğlu, Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, Iraklı depremzedelere arama kurtarma ekibi ve insani yardım göndermek için hazır bekliyor. Dualarımız Iraklı kardeşlerimizle beraber." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu: Iraklı depremzedelere yardım için hazırız
13.11.2017 - 01:10 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 01:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Iraklı depremzedelere yardım için hazır olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Etiketler : çavuşoğlu,deprem,kuzey ırak,
519053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519053.aspx
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