Çavuşoğlu, Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, Iraklı depremzedelere arama kurtarma ekibi ve insani yardım göndermek için hazır bekliyor. Dualarımız Iraklı kardeşlerimizle beraber." ifadelerini kullandı.