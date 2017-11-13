Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da yakalanan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylarının mahrem yapılanmasından sorumlu Birol K. ve Gürdal T.’nin bağlantıları deşifre edildi. Emniyetteki sorguları devam eden iki FETÖ’cünün sorumluluğunda bulunan 36 kişilik şema çıkarıldı. Listedeki isimlerde 29’u hakkında çeşitli illerde adli işlem yapıldığı, 7’si içinde yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapılanlardan 9’unun tutuklu bulunduğu bildirildi. Soruşturma dosyasına konulan belgedeki 36 ismin kullandıkları kod isimler, TSK’daki rütbeleri ve görevlerine ilişkin bilgilere dikkat çekildi. İtirafçı olan “Sami” kod adlı Birol K.’nın, 36 kişilik mahrem hücresinin müdürü olduğu belirtildi. “Naci” kod adlı Gürdal T’nin ise bu hücrenin müdür yardımcılığı görevinde olduğu bildirildi. Mahrem abi listesindeki şüphelilerin müdür yardımcısı olan Gürdal T.’ye bağlı çalıştıkları belirlendi. Bu kapsamda örgüt içerisinde mahrem abilerin en az 3 rütbeli askerden sorumlu oldukları, kendi evinde haftada 1 gün birebir örgütsel faaliyet çerçevesinde görüşme yaptığı aktarıldı.