Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Peygamber Efendimizin sünnet ve hadislerine karşı olanlara” yönelik uyarılarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun, kitap ve sünnet ilkelerine uymayan nevzuhur dinî yapılarla ilgili çalışma başlattığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın çalışmaları ve güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Din-i Mübin-i İslam’la ilgili çalışmaları, sadece yurt içinde değil yurt dışındaki Müslümanlara ulaştırmak için gayretlerini en üst seviyeye çıkarmayı planladıklarını kaydeden Erbaş “Rabbimiz bize bu görevi emanet etmiş. Peygamberimizin varisleri olduğumuzu düşünerek, bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Erbaş, daha stratejik bir irşat metodu belirleyeceklerini bildirerek, Diyanet’in bütün birimlerinin bu konuda vazifelendirildiğini dile getirdi. Din İşleri Yüksek Kurulunun, fikir üreten, proje geliştiren bir birim olduğunu hatırlatan Erbaş, kurulun daha etkin çalışacağını söyledi. Din İşleri Yüksek Kurulunun, kitap ve sünnet ilkelerine uymayan nevzuhur dini yapılarla ilgili çalışmaları olduğunu bildiren Erbaş “FETÖ ve DEAŞ raporuyla ilgili değerlendirmeler yapacak. Yanlış din algısına sebebiyet verecek benzeri birtakım oluşumlarla ilgili komisyon çalışmaları devam edecek. Bu konularla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz hızlı bir çalışma içine girdi” bilgisini verdi. Bir süredir ara verilen “ALO 190” gibi fetva kanallarının yeniden açılacağını aktaran Erbaş, vatandaşın Din İşleri Yüksek Kurulu ile doğrudan görüşebileceğini duyurdu.

“DİYANET AKADEMİLERİ KURULACAK”

Diyanet Akademilerini gelecek yıl kuracaklarını açıklayan Erbaş “Diyanet Akademilerini kurduğumuz zaman hem hizmet içi eğitim yapmış olacağız hem de hizmet öncesi eğitim yapmış olacağız. Dini Yüksek İhtisas Merkezleri de bunun içerisinde olacak” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı için önlerindeki en büyük çalışmanın Diyanet Akademilerinin kurulması olduğunu belirten Erbaş, Diyanet Akademileri kurulduğu zaman personelin tahsil durumuna göre 6 ay, 1 sene gibi sürelerle eğitime alınacağını, bu eğitimler bittikten sonra göreve başlayacaklarını kaydetti.

Başkan nikâh kıyamayacak

Diyanet İşleri Başkanının resmî nikâh kıyma konusunda yetkili olmadığını da açıklayan Başkan Erbaş, şöyle devam etti: Müftüler nikâh kıyabilecek, ben kıyamayacağım. Kanun, müftüler olarak değil müftülükler olarak geçti. Mevcut sistemde evlendirme dairelerinde, belediyelerde nasıl kıyılıyor? Bazen belediye başkanı bazen de belediye başkanının yetki verdiği memur nikâh kıyıyor. Burada da aynı sistem geçerli olacak. Müftü, nikâhı ya kendisi kıyacak ya da memuruna yetki verecek.