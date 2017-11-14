Aksaray Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 15 kişinin ifadesine başvuruldu. 2 ay süren çalışma ardından bugün şafak vakti önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde 'Dino' adındaki eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramada 42.60 gram eroin 1 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
14.11.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramada 42.60 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
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519410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519410.aspx
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