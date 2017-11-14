Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 15 kişinin ifadesine başvuruldu. 2 ay süren çalışma ardından bugün şafak vakti önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde 'Dino' adındaki eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramada 42.60 gram eroin 1 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.