Aksaray Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 15 kişinin ifadesine başvuruldu. 2 ay süren çalışma ardından bugün şafak vakti önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde 'Dino' adındaki eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramada 42.60 gram eroin 1 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.