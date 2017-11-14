Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “13 Kasım 2017 günü ilimiz Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyü kırsalında toprağa gömülü çuval içerisinde silah ve mühimmat olduğu duyumunun alınması üzerine, 14 Kasım 2017 günü bölgede icra edilen operasyon neticesinde; 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 120 adet 5,56 milimetrelik piyade tüfeği fişeği, 500 gram C-4 patlayıcı, 14 adet elektrikli fünye, 3 adet radyo alıcısı ve 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.