Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 244 sanık hakkında açılan davanın dosyasına, o gece kayıtta olan güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelendiği bilirkişi raporu girdi. Raporda, Karargahtaki eylemlerin saat 21.00 sıralarında başladığı ifade edilirken, raporda yer alan fotoğraflarda, hain girişimin bastırılmasının ardından özel harekat polislerinin Karargaha giriş yaptığı görülüyor.





Elleri havada gözaltına alınan darbeciler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülüyor. Güvenlik kameralarınca elde edilen bir fotoğrafta ise bir darbecinin B3 Otopark bölgesindeki havalandırmaya cep telefonunu gizlediği anlar yer alıyor.