Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 56 asker hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından operasyon yapıldı. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, 22 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 34 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.