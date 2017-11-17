Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından Wyndham Grand Otel'de düzenlenen "Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı"nda yaptığı konuşmada, kadının güçlü olduğu bir ülkede aile ve toplumun da güçlü olacağını söyledi.Son 15 yılda kadınların güçlendirilmesi ve her alanda etkin şekilde yer alması adına birçok düzenleme yaptıklarını ve önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatan Kaya, hükümet programları ve üst politika belgelerinde de kadının güçlenmesi ve hayatın her alanında hak ettiği yeri alması hedefini ortaya koyduklarını dile getirdi.Kadınların toplumdaki statülerinin güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasının, politikalarının temel ilkeleri olduğunun altını çizen Bakan Kaya, kadının iş gücüne katılımı ve girişimciliğinin desteklenmesinin de öncelikli çalışma alanlarından olduğunu dile getirdi.

Kadın istihdamına yönelik yasal düzenlemeler

Kadın istihdamını artırmak, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için birçok yasal düzenlemeye imza attıklarını vurgulayan Kaya, çalışan kadınlara hamilelik, doğum, süt izinlerini kullanmaları için esnek çalışma imkanı getirdiklerini hatırlattı.Devlet memurlarının doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerinin derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirilmesini de sağladıklarına işaret eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 12 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işveren hisselerinin işsizlik fonundan karşılanması uygulamasını başlattık. 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak bu destek sayesinde Haziran 2017 itibarıyla yaklaşık 163 bin kadının istihdamı gerçekleştirildi. Kadın istihdamının desteklenmesi noktasında özel kreş, gündüz bakım evleri yaygınlaştırılması çalışmalarımız adına yeni açılacak kuruluşlara beş dönem boyunca vergiden muafiyet tanıdık. İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor. Bunu da bir müjde olarak ifade etmek istiyorum."

Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34,3

Hükümetin izlediği politikalar ve yürüttüğü projelerle kadınların istihdam ve iş gücüne katılımında önemli artışlar elde edildiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı 2005 yılında yüzde 23 iken bu oran yüzde 34,3'e yükseldi. Bu bizim yeterli gördüğümüz bir oran zaten değil. Bunu ifade etmek istiyorum. Ama bu artışa da özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yüzde 23'ten yüzde 34,3'e yükselttik 10 yıl gibi bir sürede. 2023 hedefimiz yüzde 41'i yakalamak. Ben inanıyorum ki inşallah 2023'te bu hedefi yakalayacağız. Bu oranı yüzde 50'lere doğru önümüzdeki 10 yıllarda sizlerin de destekleriyle hep birlikte çıkaracağız."