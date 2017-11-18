Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve’nin hazırlıkları çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le 19 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da bir araya geleceği bildirildi.
Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıya Antalya'da buluşuyor!
18.11.2017 - 01:27 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve’nin hazırlıkları çerçevesinde, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir araya gelecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çavuşoğlu,Antalya,İran,Irak,
520558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520558.aspx
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