Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve’nin hazırlıkları çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le 19 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da bir araya geleceği bildirildi.