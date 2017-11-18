Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kilimli ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda; 70 gram bonzai ve 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili V.O., S.Y. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.