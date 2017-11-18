Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kilimli ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda; 70 gram bonzai ve 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili V.O., S.Y. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
18.11.2017 - 09:16 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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