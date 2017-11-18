Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak amacıyla kasıtlı olarak yaptığı çirkin paylaşımların belgesine ulaşıldı.

24 TV'nin haberine göre, Türkiye kökenli bir Norveç vatandaşı NATO tatbikatının yapıldığı sırada sosyal medya hesaplarını taklit eden bir simülasyonda “RTERDOĞAN” kullanıcı adıyla sahte hesap açtı.



Açılan o sahte hesaptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı NATO düşmanıymış gibi gösteren paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda sahte hesabın sahibi NATO'yu zarara uğratan anlaşmalar yapıldığını ilan etti.



Yaşanan bu skandalı da tatbikatta görevli Türk Subaylar ortaya çıkardı. Türk Subaylar düşmanca mesaja cevaben söyle yazdılar;

“Bu yalan haberdir! Türkiye onlarca yıldır NATO'nun güvenilir ve sadık bir partneridir. Böyle bir anlaşma yapılmadı. RTERDOĞAN hesabı sahtedir. Lütfen bu hesabı mümkün olan en kısa sürede kapatınız!”

Açılan sahte RTERDOĞAN hesabından paylaşılan sadece bu da değildi. Bu hesaptan NATO'yu kötüleyen başka bir görsel daha paylaşıldı.