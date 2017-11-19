Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci pistin tamamlanmasının ve faaliyete geçmesinin ardından terminal işletmecisi olarak kapasite artışına gideceklerinin altını çizen Göral şunları söyledi: İkinci pistin gelişi, kapasite sorunlarının ortadan kalkışıyla 2019 yılında trafiği en az yüzde 20 artırmış oluruz. Şu an tek pistte saatte 40 uçak kapasitemiz ikinci pistin gelişimiyle birlikte 80’lere ulaşacak. Bu artış devam ederse 41 milyon yolcu kapasiteli terminal bize yetmeyecek. Buna yönelikte savunma sanayi müsteşarlığıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu an kullanımda olmayan eski terminali yıkıp yerine yeni terminal yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 70-80 bin metrekarelik bir terminal binası olacak ve yılda 25 ile 30 milyon yolcuya hizmet verecek.



Sabiha Gökçen’den gerçekleştirilmesi planlanan uzun uçuşlar da için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Göral, “Direkt olmasa da Avrupa bağlantılı Kuzey Amerika uçuşları yakın başlayabilir. Bunun için çok niyetli yabancı havayolu da var. Sadece Kuzey Amerika değil bu öngörümüz arasında Uzak Doğu da var. Oradan da bir potansiyel söz konusu” dedi.