Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, futbolda FETÖ/PDY ilişkisini araştıran İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, itirafçı Bekir İrtegün'ün ifadelerini genişleterek ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen ve FETÖ bağlantılı futbolcular hakkında çalışma başlattı. İlk olarak milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı ve tutuklandı. Son operasyon ise Çatkıç ile birlikte sohbetlere katıldığı ileri sürülen milli futbolcu Zafer Biryol'a yönelik oldu.

BANK ASYA'YA 800 BİN TL YATIRMIŞ

Biryol'un, ByLock kullanıcısı olduğu ve himmet verdiği iddiasıyla nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün Bank Asya'ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı öne sürüldü.

İTİRAFÇI OLMUŞ

İddiaya göre, geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formaları giyen Biryol, FETÖ'nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi.



Biryol'un FETÖ ile ilk temasının bir arkadaşı kanalıyla 2001- 2002 yılında Göztepespor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor 'abi'lerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti.

Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, 'spor imamı'nın FETÖ'cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.