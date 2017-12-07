Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina ziyareti öncesi yaptığı konuşmada Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TAŞERON İŞÇİLERİ

Taşeronlar komisyonculuk görevi suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Allah'ın izni ile gerek belediyelerin bu noktadaki atacağı adımlar, gerekse devletin atacağı adımlar planlandı. Gerek Başbakanımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız çalışmaları yaptılar. Biz de değerlendirdik, bu karara vardık. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. 900 bin malum işçi bundan istifade ediyor. Artık benim sonum ne olacak diye bir şey yok. Bugün malum Atina'ya gidiyorum. Görüşmelerimiz var. Oradan da yarın Gümülcine'ye geçecek oradaki kardeşlerimizle bir arada olacağız.

ABD'NİN SKANDAL KUDÜS KARARI

En önemlisi şu. TSİ ile dün gece Amerika başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Amerika başkanı, aslında BM 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil.

TRUMP'A SESLENDİ: SEN NE YAPMAK İSTİYORSUN

Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda sayın Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil. Çarşamba günü İİT dönem başkanı olarak tüm üyeleri İstanbul'da toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum.



"BEN GÜÇLÜYÜM, ÖYLEYSE HAKLIYIM DİYORSA..."



Burada Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım.

PAPA İLE GÖRÜŞECEĞİM



Telefonla görüşmelerimi sürdürüyorum. Burada sadece İslam ülkelerini değil hatta Papa'yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım.

SADECE MÜSLÜMANLARIN DEĞİL İNSANLIĞIN GÖREVİ



Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir." diye konuştu.