BATUHAN YAŞAR

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde aday göstermeyeceklerini söyledi. MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alacağını belirten Bahçeli “MHP’nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır” dedi. Medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen MHP lideri Bahçeli, başta 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



İTTİFAK YASAL OLMALI

MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Türk siyasi hayatındaki demokrasinin kökleşmesi, siyasi yapının normalleşmesi ve zenginleşmesi açısından deneyim yaşayan bir kişi olarak, önümüzdeki yılları göz önüne aldığımız takdirde, bir ittifak söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır.



SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

‘Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır’ bu ifadeyi kullandığımız zaman, basında yer alır almaz, TV’lerin daimi personeli haline gelmiş olan yorumcular “MHP barajı endişesine sahiptir. Onun için yüzde 10 barajı ağır demektedirler” dedi. Neye göre yorum yapıyorsunuz? Sanki 15 günlük parti barajı aşıyor, ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyorlar. MHP’nin baraj diye bir derdi yoktur.



OYLAR BELLİ OLSUN

A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C partisi seçime girecek. Alfabe 29 istediğiniz partiyi koyabilirsiniz. Ama A Partisi seçime girerken; böyle bir durum karşısında MHP C Partisini ittifak olarak takdim ediyor. Yani oy pusulasını gözümüzün önüne getirdiğinizde, bir tarafta A, bir tarafta B partisi bir tarafta da C ittifakı var. Geçmişle mukayese ettiğimiz vakit partilerin siyasi kimliğini ortadan kaldırmadan, kanuni haklarına kavuşturarak, varlıklarını sürdürebilmek için C ittifakının altında, hangi partiler var ise o zaman ittifak E ve F partisi ile gerçekleşecek demektir. Devlet Bahçeli olarak sandığa gittiğimde ittifaktaki parti, oy pusulasına bakacağım. MHP’li olduğum için önce MHP’ye vereceğim, sonra da C ittifakını vereceğim. Bir başkası gelecek F’ye vuracak, diğeri C’ye verecek. İki partinin de oyları belli olacak.



C’DE BİR SIR VARDIR

“Efendim C Partisini niçin kullandınız?” Bazı gazeteciler C’yi sulandırmak için “A’dan niye başlamadınız” diyor. C’de bir sır vardır o da cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu önemlidir, bu önemli bir çağrıdır. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ortamda, cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği uygulamalarda her olayı yakından inceleyen MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişin doğru olacağı kanaatiyle bir çağrıda bulunmuştur.



ADAY GÖSTERMEYİZ

MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada beraber hareket ettiğimiz, halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz, uygulamasına önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye’nin hayrına olacağı inancındayız. Daha net olarak ifade ediyorum, herhangi bir sebeple Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse “Ben böyle bir yola girmek istemiyorum” der ise o kendisinin bileceği iştir. Ama başlatılan bir ruha MHP sadıktır.



HEDEF CUMHUR İTTİFAKI

Türkiye’de yeni bir kapı açılmıştır. Bu uygulamalardan doğan aksaklıklardan, faydalardan özetlenerek gelinmiş olan bir yapıdır. Tekraren ifade ediyorum. MHP, Türkiye’nin geleceğini dikkate alarak, birliğini dikkate alarak, eğer yeni bir sürece girilmişse, bunun başlangıcı 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman MHP cumhurbaşkanlığı veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir. Düşüncemiz, ‘Cumhur ittifakıdır’.



ERDOĞAN’A TAM DESTEK

Benim aklım hep Türkiye’dir. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildiği anda, MHP kimin cumhurbaşkanı olması ile alakalı önceki sözlerinin arkasında durarak, eğer Recep Tayyip Erdoğan ya da herhangi birisi cumhurbaşkanı olduğunda, kuracağı hükûmetin içerisinde ‘Biz size şu kadar destek verdik, şu kadar şunu yaparız, bu kadar bakanlık isteriz, şöyle deriz’ gibi bir ahlak dışı davranışın içinde olamaz, bu kadar net söylüyorum.”



GÜL'E MESAJ

“Sayın Abdullah Gül bey, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde özel bir yeri olan şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan bey ve parti kurucusu arkadaşlarla önemli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Abdullah Gül’ün ‘Ben adayım’ diye ortaya çıkması izah edilemez. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır. Türkiye’nin bugünkü konjonktüründe, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında yarar vardır.”

BAHÇELİ, MERAL AKŞENER’E BÖYLE SESLENDİ

“MHP varoluş gayesini sürdürdüğü sürece, misyon ve vizyonun terk etmediği sürece üzerinde küresel güçlerin, iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Geçmişte olmuştur bu, şimdi de olmaktadır. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiştir. MHP inanan insanların partisidir. Benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenab-ı Hakk da bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar güle güle der.”