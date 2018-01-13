Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzilerini top atışıyla vurdu. TSK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.
TSK, Afrin'de top atışlarına başladı
13.01.2018 - 14:17 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı. Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.
Etiketler : hatay,cilvegözü,haberler,
536013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536013.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER