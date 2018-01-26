Buna göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Kazım Eroğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Hüseyin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu atandı.
Maliye Bakanlığında açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Civriz getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Yücel Akgül ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.
Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı
26.01.2018 - 07:55 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabi Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Kazım Eroğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Hüseyin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu atandı.
Etiketler : atama kararları,resmi gazete,
539260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539260.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER