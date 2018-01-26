Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Kazım Eroğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Hüseyin Erdoğan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu atandı.

Maliye Bakanlığında açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Civriz getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Yücel Akgül ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.