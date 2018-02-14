Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurtulmuş mesajında, “Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi Nuray Hafiftaş, kültürümüze verdiği değer, çalışkanlığı ve sanatına bakış açısıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.