Bakan Kurtulmuş mesajında, “Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi Nuray Hafiftaş, kültürümüze verdiği değer, çalışkanlığı ve sanatına bakış açısıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
Numan Kurtulmuş'tan, Nuray Hafiftaş mesajı
14.02.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesaj yayımladı.
Etiketler : Nuray Hafiftaş,numan kurtulmuş,taziye mesajı,
543654 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543654.aspx
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