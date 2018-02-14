Bakan Kurtulmuş mesajında, “Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi Nuray Hafiftaş, kültürümüze verdiği değer, çalışkanlığı ve sanatına bakış açısıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi. 