Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da Kiev Güvenlik Formu’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, küresel hataların birbirini etkilediğini, terör, uyuşturucu, göç, Batı’da yükselen ırkçılık gibi sorunların birbirinden güç aldığını ifade etti. Türkiye’nin, küresel terörle mücadelede belki de dünyanın en tecrübeli ülkelerinin başında geldiğini anlatan Soylu, “Bizim bu noktada gördüğümüz en büyük küresel hata, terör örgütleri arasında ayrım yapılmasıdır. Devletler, kendilerine bir terör örgütünü maalesef partner olarak seçebilmektedir. Bunu birtakım gerekçelerle açıklamaya, terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Oysa bir terör örgütü, sadece terör örgütüdür. Kötülükten başka bir şey üretmez” dedi.

Terör örgütlerine silah hibe etmenin dünya barışına katkı sağlamayacağını kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birinci faz olarak ülkemizdeki 2015 seçimleri sonrası, ikinci faz olarak da özellikle dünyanın da yakından takip ettiği 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasındaki terör örgütü üzerinde arttırdığımız saha baskısı ve yaptığımız operasyonlarla finans kaynaklarını da kurutarak özellikle sınırlarımız içinde PKK’yı neredeyse eylem yapamaz hâle getirdik. FETÖ temizliğine de örgütün sınırlarımız içindeki ana yapılanmalarını çökertmekle beraber, uyuyan hücre olarak tabir ettiğimiz birimlerine yönelik operasyonlarımız devam etmektedir. Çünkü FETÖ’nün kendine ait farklı ve girift bir yapılanma modeli söz konusudur. Terörle mücadeledeki nihai hedefimiz, sıfır terör seviyesidir. Diğer aşırı sol örgütler ve radikal örgütler noktasındaki mücadelemiz de bu paraleldedir.”



AB HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Türkiye’nin ciddi bir göç baskısı altında olduğuna da değinen Soylu “Ciddi göç yolları üzerinde bulunuyoruz ve insan tacirleri sürekli yeni yollar açmanın peşinde. 2017 ağustos ve eylül arasında Karadeniz yolunu da denediler. Sahil güvenlik ekiplerimiz bir ay içinde bin 111 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakaladı. 2017’de sadece göçmen kaçakçılarının 4 bin 500 organizatörünü yakaladık. 80 milyon nüfuslu Türkiye bu mücadeleyi verirken 500 milyonluk Avrupa Birliği bu konuda bizi hayal kırıklığına uğratmıştır Türkiye olarak biz ‘göçü yönetmek’ tercihini kullandık oysa Avrupa ‘göçü önlemek’ tercihini kullandı. Göçü bitirmek, terörü bitirmekle mümkündür” diye konuştu.