Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, başkent Tunus'taki bakanlık merkezinde Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı'yı kabulü sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ile iş birliği yaparak aşamalı bir şekilde askerî sanayide yerli olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Savunma bakanı Zubeydi, iyi ilişkiler içinde olduğu Batı Afrika'ya yönelik askerî ürünlerin satışı için ülkesinin önemli bir tanıtım platformu olabileceğini belirtti.

Zubeydi, Tunus'un çeşitli alanlarda insan kaynakları bakımından oldukça zengin olduğuna işaret etti.

Tunus'un coğrafi konumu ve komşularıyla olan ilişkilere dikkati çeken Zubeydi, iyi ilişkiler içinde olduğu Batı Afrika'ya yönelik askerî ürünlerin satışı için ülkesinin önemli bir tanıtım platformu olabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın da görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.