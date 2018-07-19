Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Sarraf davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan, suçlu bulunma kararına itiraz edip bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya bir üst mahkemeden uyarı geldi.

Hakan Atilla’nın suçlu bulunma kararına itirazı dün New York’ta İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi’nde görüşüldü.

Mahkeme Atilla’yı, duruşmaya katılım belgesi ve bazı formları belirlenen tarihlerde sunmadığı için temyiz başvurusunun kabul edilmeyeceği yönünde uyardı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında 16 Mayıs'taki karar duruşmasında suçlu bulunan Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası almıştı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın cezaevinde geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirilmişti.

Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco ise karar ''adil'' olsa da temyize gideceklerini belirtmişti.