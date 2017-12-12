Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserde Bruni, 90’ların klasik şarkılarını yorumladığı “French Touch” albümünden parçalar seslendirecek. Bugüne kadar 5 albümü yayınlanan Carla Bruni, dünya genelinde 3 milyondan fazla albüm satışına ulaştı.
Carla Bruni, İstanbul'da konser verecek
12.12.2017 - 06:31 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin şarkıcı eşi Carla Bruni, 13 Aralık’ta İstanbul’da konser verecek.
Etiketler : carla bruni,istanbul,
526695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/526695.aspx
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