Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserde Bruni, 90’ların klasik şarkılarını yorumladığı “French Touch” albümünden parçalar seslendirecek. Bugüne kadar 5 albümü yayınlanan Carla Bruni, dünya genelinde 3 milyondan fazla albüm satışına ulaştı.