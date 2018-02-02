16-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Azerbaycan, Tunus, Lübnan, Filistin ve Makedonya’dan müzisyenler İstanbullu cazseverlerle buluşacak. 5. CRR Caz Şubatı, müzisyen Aziza Mustafa Zadeh’nin 16 Şubat’ta vereceği konserle başlayacak.
Orta Doğu rüzgarı esecek
02.02.2018 - 07:37 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu yıl 5’incisi düzenlenecek “CRR Caz Şubatı” çerçevesinde caz müziğin usta sanatçılarını bir araya getirecek.
Etiketler : azize zadeh,
540819 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/540819.aspx
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