16-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Azerbaycan, Tunus, Lübnan, Filistin ve Makedonya’dan müzisyenler İstanbullu cazseverlerle buluşacak.  5. CRR Caz Şubatı, müzisyen Aziza Mustafa Zadeh’nin 16 Şubat’ta vereceği konserle başlayacak.