Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatında şehirleşmenin neticelerini ve insanın tabiatta sebep olduğu tahribatı yansıtan Germen’in 52 eseri müzede görücüye çıkıyor. Germen fotoğraflarında sıra dışı şehir tasvirleri meydana getiriyor. Şimdiye kadar eserleri ABD, İtalya ve İngiltere gibi birçok ülkede sergilenen sanatçı Germen, Mardin’de gerçekleşen ilk sergisiyle alakalı şunları söylüyor: Türkiye’nin kültür-sanat ortamında İstanbul’un ürettikleri ne yazık ki lüzumundan fazla bir yer tutuyor. Bu hâkimiyetin kırılması gerektiğini düşünüyorum.