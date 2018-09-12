Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Kasım’a kadar sürecek olan festivalin akademik kısmında ise “madde ve alkol bağımlılığı” masaya yatırılacak. İstanbul’daki Beyoğlu Atlas ve Kadıköy sinemalarında gösterimlerin gerçekleşeceği festival, son iki senenin çarpıcı filmlerini seyirci ile buluşturacak. Festivalin “İz Bırakanlar” kısmında ise dünya ve Türk sinemasının unutulmayan eserlerine yer verilecek. Sinemalarda oluşturulan film sonrası panellerle de direkt seyirciye adalet, toplum, sinema konularında söz hakkı tanınacak. Yarışma jüri başkanı yönetmen Derviş Zaim yaptığı açıklamada, “Sinemanın adalet alanındaki soru, durum ve problematiklere taze yorum getirme ihtimali başlı başına heyecan verici bir husus. Bu amaca yönelmiş çeşitli filmlerin bir araya getirildiği bir festivalde jüri üyesi kimliği ile onurlandırılmaktan dolayı mutluyum” dedi.