Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dikkat eksikliği, algılama bozukluğu, unutkanlık gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin yorgunluğu, iş ve sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Hatta bazen Alzheimer belirtileri ile karıştırılıyor ve kişiler erken Alzheimer’dan şüphelenerek nörologların kapısını aşındırıyorlar. Peki unutkanlığımız ve algılama bozukluğumuz Alzheimer mı, yoksa beynimizin fazla mesai yapmasından mı kaynaklanıyor? Alzheimer hastalığının genetik faktörlere dayanmıyorsa genellikle 65 yaş sonrası ortaya çıktığına işaret eden Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Abdullah Özkardeş, beyin yorgunluğunun ise özellikle yoğun iş hayatı olan herkesin karşılaşabileceği bir durum olduğunu söylüyor.

Beyin yorgunluğunu atmak ve beyin sağlığını korumak için günlük yaşam içinde uygulanabilecek birkaç basit öneriyi dikkate almak önem taşıyor. Beyin yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi.

CEVİZ YİYİN SPOR YAPIN!

Beyin yorgunluğu yaşamamak için düzenli beslenmek ve öğünleri atlamamanın önemli olduğunu ifade eden Dr. Abdullah Özkardeş “Zihin yorgunluğu yaşayan kişilerde unutkanlık görülür. Bununla başa çıkabilmek için ceviz, fındık, damarlı yeşil sebzeler ve zeytinyağlı yiyecekleri tüketmek önemlidir. Bunların yanında B,C ve E vitaminleri desteği ya da bu vitaminleri içeren besinlerin tüketilmesi ihmal edilmemelidir. Sporun da beyin yorgunluğuna iyi geldiği bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

Sevdiklerinizle vakit geçirin

Tiroidin yeterince çalışmaması gibi beyin yorgunluğuna yol açabilecek fizyolojik bir hastalığın olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Abdullah Özkardeş, fiziksel bir hastalık yoksa beyin yorgunluğundan kurtulmanın ve zihni temizlemenin en iyi yolunun kişinin kendisine zaman ayırması olduğunu belirtiyor. Kişinin sevdikleriyle zaman geçirmesinin iyi bir terapi yolu olduğunu anlatan Dr. Özkardeş “Mesai saatlerinin dışında işle ilgili düşüncelerden uzak durmak gerekir. Hobilerle uğraşmak beyin yorgunluğunun tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Günün yorucu ve stresli kısmından uzaklaşıp insanların kendisine zaman ayırması gerekir. Bu zamanlarda özellikle toprakla zaman geçirmek ve çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki elektro manyetik yükün boşalmasını sağlamaktadır” dedi.

İŞ TEMPONUZU BİRAZ DÜŞÜRÜN!

¥ Fazla stres yükü

¥ Çalışma alanın konforsuz olması

¥ Uyku kalitesi ve süresinin az olması

¥ Elektronik cihazlar

¥ Kişinin kendisine ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramaması

¥ Yanlış beslenme alışkanlıkları

¥ Bazı metabolizma hastalıkları

ve çeşitli rahatsızlıklar

beyni yoruyor.