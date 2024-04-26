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Yoğun bakımda 36 saat: Otomattan aldığı kahve az kalsın canından ediyordu! Arkadaşlarına ‘Göremiyorum’ diye mesaj attı

Düzenleyen: / Kaynak: Express
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Yoğun bakımda 36 saat: Otomattan aldığı kahve az kalsın canından ediyordu! Arkadaşlarına ‘Göremiyorum’ diye mesaj attı

Sağlık Haberleri  / Express

İspanya’nın Palma de Mallorca adasında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki bir otomattan kahve alan kişi az kalsın canından oluyordu. 21 yaşındaki kadın, kahveyi içtikten sonra kötüleşti ve hemen hastaneye kaldırıldı. 36 saat yoğun bakımda kalan kadın geçici körlük yaşadı.

21 yaşında ismi açıklanmayan kişi, havaalanında bulunan bir otomattan içtiği kahve nedeniyle fenalaştı ve yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı. 

İÇİNDEKİ BÖCEKLERİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Havayolu çalışanı bir kadın havaalanındaki otomattan kendine bir fincan kahve aldı. Kahveyi içtiğinde tuhaf bir tat fark etti. Fincanına daha yakından inceleyince dehşete düştü çünkü bardağın dibinde birkaç tane ürpertici böceğin dolaştığını gördü. 

YÜZÜ VE BOĞAZI ŞİŞTİ, NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Birkaç dakika sonra midesi bulanmaya başlayınca tuvalete koştu. Durumu kötüleşti. Geçirdiği anafilaktik şok nedeniyle yüzü ve boğazı şişti, nefes almakta zorluk yaşadı.

Yoğun bakımda 36 saat: Otomattan aldığı kahve az kalsın canından ediyordu! Arkadaşlarına ‘Göremiyorum’ diye mesaj attı - 1. Resim

SON MESAJI: ‘GÖREMİYORUM’ 

Yaşam mücadelesi veren kadının arkadaşlarına fenalaşmadan önce attığı son mesajda 'Göremiyorum' dediği ortaya çıktı.

36 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALDI

Fenalaşan kadın bilincini kaybetmesinin ardından Palma hastanesine kaldırıldı ve burada doğrudan yoğun bakıma alındı.

İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya konuşan kadın, yoğun bakım ünitesine geldiğinde erkek arkadaşına 'Bir ceset gelmediği için şükret'” dendiğini belirtti.

Havaalanı çalışanı, tam 36 saatini yoğun bakım ünitesinde geçirdi.

Yaşadığı korkuyu ise “Kendimi tüm o tüplerle tek başıma görmek beni çok kötü hissettirdi” sözleriyle özetledi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadın hastaneye kaldırılmadan önce otomat sahibi markayı arayarak böcek dolu bardaktan bahsetti ancak tatmin edici bir cevap alamadı.

Kadının ailesi, böceklerin varlığının kamu sağlığına karşı işlenmiş bir suç olabileceğini söyleyerek polise şikayette bulundu. Aile, makinenin bakım ve onarımının açıkça kötü yapıldığını da sözlerine ekledi.

Havalimanı ise söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını belirtti, olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Express
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