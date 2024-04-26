Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Şeker hastalarına 'doğal ilaç': Herkes alıp yesin! Kilosu 100 lira, yan etkisi yok

Şeker hastalarına 'doğal ilaç': Herkes alıp yesin! Kilosu 100 lira, yan etkisi yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt’in yüksek kesimli yaylalarında doğal ortamda yetişen ve ‘yayla muzu’ olarak da bilinen ışkın tezgahlarda yerini aldı. Şeker hastalarına şifa olan bu bitkinin kilosu 100 liradan satılıyor. Ayrıca tansiyon ve kalbe de iyi geliyor.

Şifa deposu olarak bilinen ve ‘doğunun muzu’ , ‘yayla muzu’ olarak bilinen ışkın, pazar tezgahlarına çıktı. Birçok rahatsızlığa iyi gelen doğal şifa kaynağı bitkiye vatandaşlardan ilgi büyük.

Şeker hastalarına 'doğal ilaç': Herkes alıp yesin! Kilosu 100 lira, yan etkisi yok - 1. Resim

KİLOSU 100 LİRA, HER DERDE ŞİFA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde baharda dağlardaki karın erimesiyle ortaya çıkan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 

Şeker hastalarına 'doğal ilaç': Herkes alıp yesin! Kilosu 100 lira, yan etkisi yok - 2. Resim

Işkının dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden satıcı Özgür Çelik, “Gördüğünüz yayla muzudur. Diğer adıyla ışkın diye biliniyor. Doğal ve organiktir. Kırsal alanda dağlık bölgelerde yetişiyor. Karlar çözüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu sene kilosu 100 TL ile 120 TL arasında satılıyor. Yayla muzunun faydaları saymakla bitmiyor. Her derde devadır, şifadır. Hiçbir yan etkisi yok, doğal bir bitkidir. Tohumla falan ortaya çıkmıyor, sadedir. Özellikle şeker hastalığının dermanıdır. Şifadır şeker hastalığı için’’ dedi.

Şeker hastalarına 'doğal ilaç': Herkes alıp yesin! Kilosu 100 lira, yan etkisi yok - 3. Resim

“HERKES GELİP ALSIN, YESİN”

Işkın almaya gelen Usame Kaçar ise, "Yayla muzu almaya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzeldir. Şekere, tansiyona ve kalbe, her şeye dermandır. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip alsın, yesin" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyorSağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yoğun bakımda 36 saat: Otomattan aldığı kahve az kalsın canından ediyordu! Arkadaşlarına ‘Göremiyorum’ diye mesaj attı - SağlıkOtomattan kahve içti, hastanelik oldu! Nedeni...Şimdi tam mevsimi! Ataklar halinde kendini gösteriyor, öksürük kriziniz varsa dikkat - SağlıkŞimdi tam mevsimi: Kuru öksürük kriziniz varsa...Kuaförlerin fark ettiği hastalık! Tiroit kanseri görülme sıklığı arttı - SağlıkTiroit kanseri görülme sıklığı arttıDünya nüfusunun yarısı risk altında! Ölüm tehlikesi taşıyor, herkes yakalanabilir - SağlıkDünya nüfusunun yarısı risk altında! Ölüm tehlikesi taşıyorZayıf kişiler tansiyon hastası olur mu? Endokrin hipertansiyona dikkat! - SağlıkZayıf kişiler tansiyon hastası olur mu?Aşısız çocuklar hastalık bulaştırıyor! Kızamık, difteri ve boğmaca arttı - SağlıkAşısız çocuklar hastalık bulaştırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...