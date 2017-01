Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hepatit C virüs enfeksiyonu taşıyan hasta sayısının, 334 bin ila 1 milyon 170 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. İleri yaşlarda enfeksiyonun görülme sıklığı artarken risk gruplarında da daha yüksek oranlar söz konusu oluyor. Hepatit C, Türkiye’de ileri evre siroz hastalarının yüzde 40’ından, karaciğer kanseri hastalarının da yüzde 60’ndan sorumlu oluyor. 2030 yılında hepatit C virüsüne bağlı kompanse sirozda yüzde 40, dekompanse sirozda yüzde 60 ve karaciğer nedenli ölümlerde yüzde 70 artış olacağı ön görülüyor. Türkiye’de ise tanı ve tedaviye erişim oranı düşük. 2013 yılı verilere göre tanı oranı yüzde 20’nin, tedavi oranı ise yüzde 1’in altında.



KLİMİK Derneği Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Aygen, kronik hepatit C tedavisinde kullanılmaya başlanan yeni ilaçlarla yüzde yüz tedavi sağlandığını vurgulayarak, "Doğrudan etkili antiviral ajanlar olarak adlandırılan yeni tedavi seçenekleri ile yüzde 100’e yakın oranlarda kalıcı virolojik yanıt elde edilmektedir. Gerçekten devrim olarak nitelendirilebilecek bu tedavi seçenekleri eski tedavilere göre daha etkili olmalarının yanı sıra yan etkileri azdır ve hastalar tarafından iyi tolere edilebilen tedavilerdir. Ayrıca interferon tedavisi gibi enjeksiyon yoluyla değil ağız yoluyla kullanılmaları ve tedavi süresinin 8-12 hafta gibi kısa süreli olması önemli üstünlükleridir" dedi.

Binlerce hastaya Hepatit C’den kurtulma umudu doğdu



Prof. Dr. Aygen, tedavi maliyeti tek hastada 100 bin lirayı bulan ilaçların, SGK tarafından 18 Haziran 2016 tarihinden itibaren geri ödenmeye başlanmasıyla, binlerce hastaya hepatit C’den kurtuluş umudu doğduğunu vurgulayarak, "Böylece birçok hastaya tedavi verme olanağı elde ettik. Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi alan hasta sayısı ile ilgili resmi olarak açıklanan net bir sayı olmamakla beraber, yaklaşık 8-9 bin civarında hastanın tedavi aldığı tahmin edilmektedir. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Tedavi verdiğimiz hastalarda başarı oranı çok yüksek. Mevcut yasa gereği tüm kronik hepatit C hastaları yeni tedavi seçeneklerini kullanamıyor. Daha önce tedavi alan ve yanıt vermeyen hastalar, daha önce tedavi almayan, ancak karaciğer hastalığının orta-ağır düzeyde olduğu kanıtlanan hastalar ve kronik böbrek yetmezliği gibi altta yatan başka bir hastalığı olan kronik hepatit C hastalarını yeni ilaçlarla tedavi edilebiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Bilgehan Aygen, mevzuatın yürürlüğe girmesinin başta hastalar olmak üzere tedaviyle uğraşan hekimler için de çok sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Özellikle daha önce defalarca tedavi alıp, bu tedavilere yanıt vermeyen ve karaciğer hastalığı ilerlemiş hastalarımızın yeni tedavi seçenekleri dışında tedavi şansı yoktu. Dünyanın kronik hepatit C’de birincil kabul ettiği ve tedavideki başarı oranının yüksek olduğu ilaçların ülkemizde de kullanılabilmesi çok önemli bir sağlık sorununa çözüm getirecektir. Siroz, karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği gibi birçok komplikasyonu olan kronik hepatit C hastalığını tedavi etmek son derece önemlidir" dedi.

"Çoğu insan hepatit taşıdığından habersiz yaşıyor"



KLİMİK Derneği Hepatit Akademisi, 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş ise, hepatitlerin A’dan E’ye kadar görüldüğünü, hepatit B ve C’nin siroz ve karaciğer kanseri gibi ağır klinik tablolara neden olduğu için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin hepatit B virusu (HBV) ile karşılaşmış olduğu, yaklaşık 400 milyon kişinin ise kronik hepatit B (bunların 15-20 milyonunda Delta hepatit vardır) olduğu bilinmektedir. Her yıl 500-700 bin kişinin HBV infeksiyonu ve/veya ilgili komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Hepatit virüsleri karaciğerde yerleşerek hastalık oluştururlar. Bu kişiler çoğu zaman enfeksiyonu taşıdığından veya hasta olduğundan habersizdir. Bu nedenle bulaşın en önemli kaynağı bu bireylerdir. Hastalık çoğu zaman kan, cinsel temas ve doğum sırasında anneden bebeğe bulaşarak toplumda yayılır" diye konuştu.

Hepatit Akademisi hakkında



Klimik Derneği, Viral Hepatit Çalışma Grubu tarafından yılda bir kez "Hepatit Akademisi" başlığı altında genç araştırma görevlileri ve uzmanların katılımının sağlandığı okul formatında aktiviteye devam ediyor. Akademi programları sayesinde genç doktorlara viral hepatit alanında gereksinim duydukları bilgileri, verileri aktarma ve paylaşma olanağı elde ediliyor. Bu yıl Bursa’da beşincisi gerçekleştirilecek "KLİMİK Hepatit Akademisi 2017: Temel Bilgiler" toplantısında konularında deneyimli uzmanlar tarafından hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D ve hepatit E virüs enfeksiyonları ele alınacak.