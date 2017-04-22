Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Duyduğumuzda genellikle “iyi ya da kötü bir şey olacak” yorumunda bulunduğumuz göz seğirmesinin ciddi hastalık belirtisi olabileceğini biliyor muydunuz? Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyen Kudret Göz İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi “Uzun süren ve sık tekrarlayan seğirmeler, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörü, Parkinson gibi hastalıkların habercisi olabilir” dedi. “Göz seğirmesi ile bedeniniz size dinlenmeniz gerektiğini, vitamin, magnezyum eksikliğiniz olduğunu, alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz ve içiyorsanız sigarayı mutlaka bırakmanız gerektiğini anlatıyor olabilir” diyen Dr. Selvi “Bir haftayı aşan göz seğirmelerinde, göz seğirmesiyle birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik ya da üst göz kapağında düşüklük oluştuğu durumlarda bir hekime görünün” diye konuştu.