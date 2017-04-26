Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Antalya Bilim Festivali'nde, Memorial Hastanesi Sağlık Grubu Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın başlattığı Gönüllü Kanser Elçileri Projesi kapsamında stant açıldı. Herkesin dikkatini çeken stantta sigaranın kalbe verdiği zarar ile kalp krizi anı hologramla küçük yaştaki çocuklara gösteriliyor. Minikler, hologram ortamında holo lens ile kendilerini gösterilen vücudun tüm organlarını hem tanıyor, hem de zararlı maddelerin vücuda vermiş olduğu zararı görsel olarak anında görebiliyor. Yarışmalar ve ödüllerin de olduğu stantta, sigaranın tarihçesi, vücuda verdiği zarar detaylı bir şekilde dijital ortamda öğrencilere gösteriliyor. Stantta ayrıca, çocukların kanseri tanımaları, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de kansere karşı etkisi çeşitli oyunlarla aktarılıyor.

"Çocuklarımıza ciddi bir zaman ayırmak istedik"

Projeyle ilgili bilgiler paylaşan Dr. Mustafa Özdoğan, kanser gibi toplumu çok derinden ilgilendiren bir konuyu topluma doğru anlatabilmek hedefiyle 5 yıldır gayret gösterdiklerini söyledi. Sigara bırakma ve kanserle mücadelede çocuklara eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Dr, Özdoğan, "Yaklaşık 5 yıldır aslında kanser okullarıyla bunu belirli bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz ama çocuklarımız olmadan böylesine güçlü bir hedefte yol alabileceğimizi düşünmedik. Ve çocuklarımıza ciddi bir zaman ayırmak istedik. Daha önceki katılımımızda 25 bin öğrencimizin ziyaret ettiğini gördük ki bu çok önemliydi. Biz de bu yıla muhteşem hazırlandık. MIIO Group isminde, öğrencilerimizden, hekimlerden, genetik mühendislerinden, bilgisayar mühendislerinden oluşan kanser gönüllüleri bir grubumuz var. Antalyaspor bizlere çok büyük destek verdi. Bölgede bulunan özellikle spor kulüplerinin, halkın sağlığın da sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız daha minicikken kanserden korkmamasını, sağlıklı yaşamanın nasıl olacağını öğretelim istedik. Burada sanatsal tedavileri de ilave ettik. Çünkü sanatın beyinde nasıl bir değişiklik yaptığını, sanatla kanserin tedavi edilebileceğini, bu yönde destek sağlayabileceğini anlattık" dedi.

"Elektronik sigara gençlerimizi hızlıca bağımlılığa taşıyor"

Çocukların ilgisini arttırmak için çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ve ödüller verdiklerini söyleyen Özdoğan, sigaranın kansere bağlı ölümlerin yarısından sorumlu olduğunu kaydetti. Her türlü çalışmaya karşı sigara kullanımının Türkiye’de gün gittikçe arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Özdoğan, "Sigara tüm kanserlerin 3’te 1’inden sorumlu ama bugün ülkemizde sigara içimi halen gün gittikçe artıyor. Tüm çabalara rağmen önleyemiyoruz. Biz de 2,5 metreye, 11 metrelik bir poster hazırlayarak sigaranın yaprağından ABD’deki ilk ilkel kullanımından tutun, şuanda geleceğimizin en büyük belalarından birisi olan, gençlerimizi hızlıca bağımlılığa taşıyan elektronik sigaraya doğru bu bilgi akışını taşıdık. Beraberinde aşırı kilo ve kanser ilişkisi, spor alışkanlığı ile kanserle nasıl mücadele edebiliriz. Sağlıklı yaşam koşulları nedir, bunları nasıl hayatımıza entegre edebiliriz, bununla ilgili görsellerimiz, video informatiplerimiz, hatta minik uzayımızın annelere ve çocuklarına çektirdiği video filmlerle tüm bu şenliğe katkı sağlamak istedik" diye konuştu.

"Türkiye’de ilk defa holo lensle buluşuyorlar"

Projede Microfost Holo Lens ile hologramik görüntüler sunduklarını da sözlerine ekleyen Özdoğan, "Sigaranın kalbe verdiği zararı ve kalp krizi anını gösteriyoruz. Türkiye’de ilk defa halo lens bir sağlık alanında öğrencilerle buluşturuyor. Dolayısıyla bu görselliklerle çocuklarımıza katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.