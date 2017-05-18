Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener 17 Nisan Dünya Hipertansiyon Günü’nde hipertansiyon tedavisine dikkat çekti ve “A tipi dediğimiz kişilik tipi hipertansiyona sebep olabilir” dedi.

Hipertansiyonda genetik yatkınlık, kişilik yapısı ve beslenmenin etkili olduğunu belirten Dr. Şener “Heyecanlı, duygusal, olaylardan çabuk etkilenen, A tipi kişiliği olan kişilerin tansiyon hastası olma riski yüksektir. Olaylara bağlı olarak arada sırada yükselen tansiyon, yerleşik tansiyona dönüşebilir. Sinsi bir hastalık olan yüksek tansiyon belirti vermez. Ancak, çabuk yorulma, eforla birlikte çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik şikâyeti olan kişilerin bir hafta boyunca tansiyonlarını düzenli olarak ölçmeleri ve bunu kaydederek bir hekime gitmeleri gerekir” diye konuştu. Tansiyon ilaçlarının sürekli kullanılması gerektiğini anlatan Dr. Şener “Ani yükselen tansiyonu normale çekmek için limon suyu içmek ya da sarımsak yemek işe yaramaz. Bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir” diye konuştu. İSTANBUL DHA