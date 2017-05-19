Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına telefonla bağlanan DSÖ Yemen Temsilcisi Dr. Nevio Zagaria, ülke genelinde 23 bin 425 kolera vakası tespit edildiğini belirtti.

BAŞKENTTE ETKİLİ OLAN HASTALIK 23 VİLAYETE YAYILDI

Zagaria, en çok başkent Sana'da etkili olan ve en başta 18 vilayette görülen salgının 23 vilayete yayıldığına dikkat çekti.

"HİÇBİR ZAMAN KONTROL ALTINA ALINAMADI"

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü dile getiren Zagaria, ülkede ekimde zirve noktaya ulaşan kolera vakalarının aralıkta durulduğunu ama hiçbir zaman tamamen kontrol altına alınamadığını vurguladı.

Zagaria, "Kolera salgınının yeniden ortaya çıkma hızının eşi benzeri görülmedi." ifadesini kullandı.

"ÖLÜ SAYISI 242 OLDU. SOMUT ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR"

Ülkede salgının hızla yayıldığını ve şu ana kadar 242 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zagaria, salgının daha fazla can almaması için başta içme suyu tesisleri ve su kaynaklarının elden geçirilmesi amacıyla somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR NEDENİYLE 3 MİLYON KİŞİ TEMİZ SU BULAMIYOR

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması nedeniyle her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.