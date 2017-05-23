Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Antalya’da gerçekleştirilen 15. TJOD Kongresi’nde anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biri olan sezaryen doğum masaya yatırıldı. Günümüzde Türkiye’de sezaryen oranlarının yüzde 50’ye ulaştığını ve alınan tüm tedbirlere rağmen aşağı çekilemediğini söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, ebelik sisteminin zayıflamasının bu durum etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karateke “Ülkemizde yaklaşık 60 bin ebenin sadece 10 bini asıl işini yapabiliyor. Kadın doğum hekiminin gözetiminde doğumu ebelerin gerçekleştirdiği sistem, sezaryen oranlarını da istenilen seviyeye çekecektir” dedi. Prof. Dr. Karateke, beş doğumdan birinin tıbbi olarak sezaryene ihtiyaç duymasına rağmen ülkemizde hala iki doğumdan birinin sezaryen yoluyla gerçekleştiğini ifade etti.

ÖZELDE YÜZDE 40

Sezaryen doğum oranlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50’yi aştığını söyleyen Prof. Dr. Karateke, ülkemizin de bu orana ulaştığını belirterek “Kamu hastanelerinde yüzde 16’lar civarında olan sezaryen doğum, özel hastanelerde yüzde 40’lara çıkıyor. Bu oranın hem anne hem de bebek sağlığı için aşağılara çekilmesi lazım” dedi.

SEBEP AĞIR CEZALAR

Özel sektörde sezaryen doğum oranlarının yüksek olmasının en önemli sebebinin malpraktis adı verilen ve tedaviden kaynaklı problemlerin yüksek cezalar alması olduğunu belirten Prof. Dr. Karateke “Doğum bir ameliyattır. Doğum sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklar sebebiyle kadın doğum hekimleri ağır cezalara çarptırıldıkları için risk almak istemiyorlar. Bu yüzden sezaryen sayıları giderek artıyor. Hekimin tıbbi bir hatasının olmadığı ve her şeyin tıbben kuralına uygun şekilde yapıldığının belirlendiği durumlarda, normal doğumdan dolayı serebral palsi, otizm gibi durumların ortaya çıkmasında hekime ceza verilmemesi gerekir. Bu normal doğum oranlarını artıracaktır” dedi.

Sezaryen oranlarının düşük olduğu ülkelerde ebelik sisteminin iyi çalıştığına da dikkat çeken Prof. Dr. Karateke “Ülkemizde yaklaşık 50-60 bin ebe olmasına rağmen bunların sadece 10 bin tanesi doğumhanede çalışıyor. Diğerleri idari görevlerde ya da hemşire olarak değerlendiriliyor. Daha önceleri de talep ettiğimiz gibi, doğumu kadın doğum hekiminin denetiminde ebelerin yönetmesi, doğumların çok sayıda kişinin bir arada olduğu kalabalık doğumhaneler yerine doğum odalarında gerçekleştirilmesi anne adaylarının da normal doğumu tercih etmelerini sağlayacaktır” diye konuştu.

GEREKTİĞİNDE YAPILMALI

Sezaryen imkânlarının bulunmadığı özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerinde anne ölümlerinin 100 binde 500 ila 600 civarında olduğunu vurgulayan Karateke “Yerinde ve gerektiğinde uygulandığında, sezaryen anne ve bebek sağlığını gerçekten koruyan, onu iyileştiren bir operasyon. Sezaryene ‘bu uygulanamaz’ demek uygun değil. Yüzde 20 kadar doğumda sezaryen olabilir. Ülkemizde de anne ölümlerinin yüzde 14.7 çekilmesinde sezaryen doğumların rolü var. Ama keyfî olarak yapıldığı zaman anne sağlığını, özellikle takip eden gebeliklerde olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.