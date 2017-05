Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala esnaflarda bir yandan tatlı telaş başlarken bir yandan da merdiven altı diye tabir edilen ve nerede üretildiği belli olmayan tatlılarla mücadele başladı. Ramazan ayıyla birlikte birçok üründe fiyat artışları yaşanmasını ve seyyarla mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, “Ramazan aylarını fırsat bilerek, bu fırsattan yararlanmak isteyen esnaflarımızı zaman zaman uyarıyoruz ama bu tür esnaflarımızın fırsatçılık yapmadığını yapmayacağını ümit ediyoruz. Bu tür fırsatçılık yapmak isteyen esnafımız olabilir bunları da bilgimiz dahilinde uyarmak bizim görevimiz. Genel olarak Manisa’da böyle bir fırsatçılık yapan esnafımız olmuyor” dedi.

Bakliyat fiyatlarındaki artış ithalat kaynaklı

Ramazan aylarında bakliyat fiyatlarının artmasına da değinen Akyüz, “Bakliyat fiyatlarındaki artış ziraattan, üretimden kaynaklanan bir olay. Şuanda nohudun, fasulyenin, pirincin dahi dışarıdan geldiğini biliyoruz. Tabii ki yerli üretim olmadığı sürece ithalattan dolayı fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyleyebiliriz. Bunun fırsatçılıkla ilgisi yok. Dışarıdan gelen ithalatla ve üretimle ilgili olduğu için fiyatlar biraz yükseldi maalesef” diye konuştu.

Akyüz Manisa’da ekmek ve pide fiyatlarında Ramazan ayında bir artışa gidilmeyeceğini ve geçen yılla aynı olacağını da dile getirdi.

“Seyyarla her zaman mücadele ediyoruz”

Seyyarla mücadelenin sadece Ramazan’a has bir durum olmadığını ve sürekli olan bir olgu olduğunu dile getiren Akyüz, “Seyyarla mücadelemiz sürekli devam ediyor. Sadece Ramazan’a ait değil bu mücadelemiz her zaman devam ediyor. Burada belediye ve zabıta müdürlüklerini uyararak bu konuda esnafımızın yanında olmalarını rica ediyoruz. Seyyarla her zaman mücadele ettikleri gibi Ramazan’da biraz daha bunlar fazlalaştığı için bunlara biraz daha önem vermelerini rica ediyoruz. Denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda rahatsız olan esnafımızın da bir nebze olsa bu denetimlerle rahata kavuşacağını inanıyoruz. Ramazan’ı huzur içerisinde geçirmek için herkesin faydalı olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yediğiniz tatlı boğazınızı yakıyorsa glikoz kullanılmıştır”

Ramazan ayında merdiven altı diye tabir edilen tatlıcıların düşük maliyetlerle çok ucuza tatlı sattıklarını ve vatandaşların da bunlara yöneldiğini kaydeden Akyüz şunları söyledi: “İmalat konusunda merdiven altı diye tabir ettiğimiz üretimler var. Her şeyin bir maliyeti var. Bu maliyeti düşürerek ‘Ucuz etin suyu kara olur’ misali ucuz satılan tatlı, şekerleme türlerine kesinlikle itibar edilmemeli. Vatandaşlarımızın bunlara rağbet etmemesi gerekir çünkü maliyeti düşürmek için her şeyin maliyeti olan bir üründe kalite arıyorsanız fiyatı biraz yüksek olabilir. Eğer ucuzsa kalitesi düşük olabilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Şekerle yapılan tatlılar var bir de glikozla yapılmış tatlılar var. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Zaman zaman bunu üretim yapan kişiler de söylüyorlar, bu kalitesiz mallar her şeyinden belli oluyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Gerek çikolataya, gerek şekerleme, gerekse tatlıya varana kadar bunlara dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tatlılarda glikoz dediğimiz bir şerbet şurubu var. Glikozlu bir tatlı yenildiği zaman boğazımızı yakıyorsa bunda mutlaka glikoz kullanılmış demektir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu aynı çikolata da geçerli. Çikolataların renklerine varasıya kadar dikkat edilmesi lazım. Halkımız da bunu biliyor ama Ramazan ayında ve bayramlarda fırsatçıların gözdesi oluyor.”

“Bizler yaptığımız ürünün her zaman arkasındayız”

Merdiven altı üretimin kendileri gibi birçok esnafı da zor durumda bıraktığını dile getiren ve yılardır tatlıcılık yapan Mahmut Can da şunları söyledi: “Glikozsuz ürün sattığımız için şuan piyasa oldukça durgun, bu bizi etkiliyor. Merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Özellikle glikozlu ürünleri insanlara ‘yüzde yüz şekerdir’ diye tanıtıp tatlıların tatlarını bozup piyasaya süren çok sayıda insan var ve biz bunlardan şikayetçiyiz. Şuan mağdur durumdayız, satışlarımız durgun, istediğimiz verimi alamıyoruz. Yaptığımız ürünler burada göz önünde yaptığımız halde bu kadar düzgün çalışmamıza rağmen emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu merdiven altı tatlardan artık uzak durulmalı. Bizler yaptığımız ürünün her zaman arkasındayız. Bizim yaptığımız ürünleri yiyenlerin boğazlarının yanmayacağından ve şeker tadını alacağından eminim.”