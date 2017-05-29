Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maaret el-Numan'da bulunan Acil Sağlık Merkezinde, meme kanserinin teşhisinde kullanılan mamografi cihazı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ücretsiz hizmet veren tek cihaz olma özelliği taşıyor. Ancak cihazın kullandığı çekim filmlerinin bitmek üzere olması klinikte gönüllü çalışan sağlık çalışanlarını endişelendiriyor.

Yaklaşık bir yıldır hizmet veren merkezde, bir uzman operatör doktorun yanı sıra bir de gönüllü kadın röntgen teknisyeni çalışıyor.

Merkezin müdürü Mahmut el-Mur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmete bozulan mamografi cihazını tamir ederek başladıklarını belirtti.

Merkezinin yaşadığı sıkıntılara değinen el-Mur, "Merkezimizi açtığımızda ilçeden bir kişi 5 kutu mamografi filmine yetecek para bağışı yaptı. O filmlerle yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Elimizdeki filmler bitmek üzere, acil yardıma ihtiyacımız var. Destek almazsak belki de kliniğimizi kapatmak zorunda kalacağız." dedi.

Acil Sağlık Merkezinde gönüllü olarak haftada bir gün çalışan kadın röntgen teknisyeni Behiye Sultan da kullandıkları mamografi cihazının bölgede ücretsiz hizmet veren tek cihaz olduğunu vurguladı.

Sultan, " Bir diğer cihaz da İdlib il merkezinde bulunuyor ama o cihaz ücretli olarak hizmet veriyor. Cihazla her çekim için yaklaşık 15 bin Suriye lirası (100 Türk lirası) ücret alıyorlar." dedi.

Mamografi cihazlarının iç savaş öncesinde ülkenin her yerinde bulunduğuna işaret eden Sultan, son bir yılda yaklaşık 150 hastanın merkezi ziyaret ederek röntgen çekimi yaptığını aktardı.

"En büyük sıkıntı röntgen filmlerinin bitmek üzere olmasıdır"

Röntgen çekim uzmanı ve teknisyeni Sultan, çekilen filmleri genel cerrahi uzmanı doktoruna gönderdiklerini belirterek, kadın hastalarda çekim yaş sınırlarının 35 üstü olduğunu söyledi.

Sultan, "Hafta da bir gün çalışıyoruz. Hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kliniğimiz hiçbir destek almıyor, desteğe ihtiyacı var." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır ücretsiz mamografi hizmeti sunduklarını hatırlatan Sultan, "En büyük sıkıntımız röntgen filmlerinin bitmek üzere olması. Başladığımızda elimizde sadece 5 kutu röntgen çekim filmi bulunuyordu, şu an elimizde sadece yarım kutu kaldı. Bu filmler bittiğinde ise film ve röntgen çekim sorunu ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.