Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Ramazan, kalp, hipertansiyon ve şeker hastaları gibi devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kronik hastaların sağlıklarına her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gereken bir dönem. Uzmanlar kronik hastaların kendilerini takip eden doktorlarına danışmadan tek başlarına oruç tutma kararı almamaları tavsiyesinde bulunuyorlar. Hastalığı kontrol altında olan ve kısa etkili insülin kullananlar, ilaç kullanmayan beslenme tedavisi ile şekerlerini dengeleyenlerin oruç tutabileceklerini söyleyen Türk Diyabet Cemiyeti NB Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Kâmil Başköy, her hastanın tek tek değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlaçlar yeniden düzenlenmeli

Dr. Başköy, oruç tutan diyabetlilerin sıvı kaybı, şeker düşüklüğü ya da yüksekliği yaşamamaları için gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

- Şeker düşüklüğü yaşamamak için tıbbi tedavi olarak kullanılan insülinlerin ve yanı sıra insülin salgılatıcı şeker haplarının dozları ayarlanmalıdır. Mümkünse takip eden hekim tarafından kullanılan ilaçlar aşırı şeker düşürmeyen ilaçlarla değiştirilmelidir.

- Aşırı sıcaklarda oruçluyken aşırı hareketli olunmamalıdır.

- Sahur mümkün olduğu ölçüde geç yapılmalıdır.

- Diyetisyenin hastaya özel olarak hazırladığı beslenme tavsiyelerine harfiyen uyulmalıdır.

- Gün içindeki kan şeker ölçüm sayısı artırılmalıdır. Şeker haplarının ya da insülinlerin günlük kullanım dozları sahur ve iftara göre ayarlanmalıdır.



Sahuru atlamayın

Kan şekeri dengesinin sağlanması için diyabetlilerin sahura herkesten daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Başköy “Bir diyabetlinin sahur sofrası kahvaltı masası gibi olmalı jftarda aşırı yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. Meyve tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir” dedi. Dr. Başköy, oruç tutmasının sağlıkları açısından sakıncalı olabilecek diyabetli grubunu ise şöyle tarif etti:

“Kan şekeri sık sık normalin altına (60-70 mg/dl altına) düşenler ve kan şekeri düşüşünü fark etmeyen hastalar. Böbrek-kalp ya da karaciğer yetersizliği olan hastalar. Çeşitli sebeplerle idrar söktürücü ilaç kullanan diyabetliler, çoklu doz insülin kullanmak zorunda olan diyabetliler.”